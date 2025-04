Festa della famiglia 2025, testimonianze di educazione e fede

"La famiglia al centro della vita" è stato il tema della serata organizzata dalla parrocchia dell’Annunciazione di Gatteo Mare e Villamarina nell’ambito della "Festa della famiglia 2025" promossa dal parroco don Mirco Bianchi. L’incontro-testimonianza è avvenuto con i coniugi Domenico Tallarico rettore della scuola Sacro Cuore di Cesena e insegnante di religione al Liceo Ferrari di Cesenatico e Claudia Fava medico psichiatra e presidente del consultorio Adolfo Giorgini della diocesi.

Ha esordito Tallarico: "L’emergenza educativa rispetto a vent’anni fa è decisamente peggiorata in tutti i contesti. Fra i giovani c’è una profonda solitudine. E quando chiedo loro che cos’è la solitudine mi rispondono che a scuola, a casa si sentono soli e che non si parla in famiglia. Per me il contrario della solitudine è l’amore".

Ha continuato Claudia Fava: "Il grande tema è quello dei social. Per quel che riguarda la nostra famiglia abbiamo sempre cercato di non lasciare mai soli i nostri figli. Cerchiamo di mangiare insieme e di parlare perchè c’è bisogno di conoscere i loro problemi e i loro stati d’animo. Ragionare insieme, senza imporre nulla. Io posso dire di essere felice anche sul lavoro, perchè ho una esperienza di fede profonda. Sono stata educata dalla mia famiglia e questa educazione sana insieme a mio marito cerchiamo di trasmetterla ai nostri figli".

Ermanno Pasolini