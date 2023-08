Festa della Grappa, tre giorni fra sacro e profano

La Pro Loco di Roncofreddo organizza la 95ª edizione della Festa del Grappa, che venne istituita dai reduci della Prima Guerra Mondiale e diventata la festa della comunità roncofreddese. Il passare del tempo ne ha modificato lo svolgimento e i contorni. E’ rimasto come momento di incontro della comunità e degli ex Alpini. Dice Renato Brancaleoni uno degli organizzatori: "Quest’anno la manifestazione coincide con l’anniversario della morte di don Tino Mancini, un prete che si è sempre speso per la comunità e che alla chiesa di Roncofreddo ha donato un bellissimo organo a canne".

Il programma prevede l’apertura delle celebrazioni domani alle 20.45 con un concerto d’organo che vede alla tastiera Andrea Piacentini da Brescia, un giovane organista di talento. Sabato trasferimento della sacra immagine dalla chiesina del parco alla chiesa parrocchiale. Alle 20.30 tutti i roncofreddesi s’incontreranno in un’ unica tavolata per raccontare di vecchie storie. Domenica mattina corteo dalla chiesa parrocchiale alla chiesetta del parco e messa con accompagnamento della banda di Gambettola. Alle 12.30 pranzo in piazza con gli Alpini e alle 16.30 termine della parte religiosa con i vespri. Alle 19 aperitivo e poi concerto della ’3 Monti Jazz Band’ mentre la Pro Loco preparerà piadine farcite.

e.p.