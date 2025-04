Festa della Liberazione . Banda, cerimonia per i caduti e l’evento ‘80 primavere’

Un appuntamento di straordinaria rilevanza, un evento che non perde di sostanza nè di significato. Tutto è pronto, in città, per le celebrazioni della Liberazione dell’Italia dall’oppressione nazifascista. Quest’anno, in occasione dell’80esimo anniversario, le cerimonie avranno inizio alle ore 10.45 in piazzetta ‘Marietta Alboni’ (piazzale est della Barriera Cavour), punto di ritrovo per le autorità civili e militari, e per i cittadini. Ad aprire il corteo sarà la banda musicale ‘Città di Cesena’, che guiderà i partecipanti lungo viale Carducci fino al monumento ai Caduti della Resistenza. Qui sarà il sindaco Enzo Lattuca a deporre una corona commemorativa, rendendo omaggio al sacrificio di chi ha lottato per la libertà. Seguirà poi l’intervento del professore ed ex parlamentare Giorgio La Malfa, che prenderà la parola per un momento di riflessione storica e civile.

Nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 14.30, ai giardini di Serravalle, si terrà l’evento ‘80 primavere. Inclusione, cittadinanza, partecipazione’. Previsti gli interventi del Presidente di Anpi Forlì-Cesena Gianfranco Miro Gori e di Piero Piraccini della fondazione Perugia Assisi per la Cultura della Pace; seguiranno ‘Racconti partigiani. Storie di partigiani e partigiane italiane, estratte dalla nostra letteratura’ a cura di Michele Di Giacomo. Un’occasione per trattare quanto emerso nel corso del percorso ‘Promemoria Auschwitz’ a cura di Deina.

A fare da cornice a questo momento di festa, seguirà un evento conviviale a cura di Cucine Popolari, a cui seguirà una sfilata in abiti tradizionali a cura della comunità senegalese ‘Associazione Yakkar’, accompagnato dalla musica dal vivo di Momo Said & Soul Mates. Non mancherà uno spazio dedicato ai bimbi a cura di Uisp Cesena, Barbablù e Progetto 11. Ci sarà anche il punto ristoro con food truck del territorio. Momenti di divertimento saranno garantiti dalle aree danze con il gruppo Balli Popolari di Auser Cesena. Sarà inoltre possibile visitare la mostra ‘I sentieri della speranza. L’odissea della libertà. I destini polacchi nella Seconda guerra mondiale’ curata dalla associazione Polonia.

Annamaria Senni