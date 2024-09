Festa della Liberazione con la banda e gli studenti

Ieri il Comune di Bagno di Romagna, ha celebrato, in Largo Moutiers a San Piero in Bagno, la festa della Liberazione del comune dai nazifascisti, avvenuta nel 1944. "Questa mattina - dice il sindaco Enrico Spighi- abbiamo vissuto un momento di grande significato, celebrando l‘80° anniversario della Liberazione del nostro comune dal nazifascismo. La giornata è stata arricchita dalla presenza alla manifestazione anche da parte dei ragazzi del nostro istituto scolastico comprensivo e del liceo scientifico "Augusto Righi" di Bagno, accompagnato dal corpo docente. Un ringraziamento speciale – ha poi aggiunto il primo cittadino di Bagno – va alla Banda musicale "Santa Cecilia" di Bagno-S. Piero per le splendide melodie, all‘Associazione Nazionale Partigiani Italiani-ANPI Sezione Alto Savio per la collaborazione e al professor Marco Renzi, che ci ha guidato nel ricordo di alcuni degli avvenimenti più drammatici accaduti sul nostro territorio".

A conclusione, Spighi ha poi affermato: "E‘ un grande privilegio poter parlare alle nuove generazioni sui temi riguardanti memoria e libertà. La cerimonia per l‘80° anniversario della Liberazione del nostro Comune è stata, altresì, l‘occasione per consigliare loro di coltivare la gentilezza nei rapporti umani, come simbolo di resistenza contro la degenerazione delle relazioni. Grazie a tutti per la sentita partecipazione". Presenti all‘iniziativa, fra gli altri, Mirta Barchi presidente ANPI-Alto Savio, Claudia Mazzoli vicesindaca di Bagno e l‘assessora Carla Para. gi.mo.