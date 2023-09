Festa della Liberazione, la cerimonia sabato alle 11

Sabato mattina alle 11 avrà luogo in largo Moutiers "la cerimonia per la celebrazione del 79° anniversario della Liberazione del Comune di Bagno dall’oppressione nazi-fascista, con una manifestazione pubblica". Lo comunica il sindaco Marco Baccini: "Ho invitato i cittadini e scolaresche a partecipare alla celebrazione, che sarà animata anche da una breve rappresentazione teatrale a ricordo dei momenti più concitati di quei giorni, cruciali per la nostra identità odierna. Questa ricorrenza rappresenta un appuntamento importante, che ci consente ogni anno di celebrare il valore della nostra eredità collettiva di comunità libera e liberata e di prestare attenzione al dovere morale e civile della memoria comune, quale fondamento della nostra comunità".

Sottolinea Baccini: "Dal ricordo del coraggio eroico della nostra comunità nel rendersi protagonista della Resistenza contro il nazi-fascismo e dall’azione partigiana di protesta e conquista della libertà, con questa occasione intendiamo stimolare una celebrazione che ravvivi l’orgoglio collettivo di essere cittadini liberi, uniti, fieri della nostra storia e portatori di valori democratici, con particolare coinvolgimento delle generazioni più giovani".

Parlerà anche Claudio Locatelli dell’Anpi Alto Savio, cui seguirà la rappresentazione teatrale di Nata Teatro. Interventi musicali della Banda ’S.Cecilia’. Le celebrazioni proseguiranno la sera a Teatro Garibaldi, dove andrà in scena ’Chiudimi gli occhi con una carezza-Carnaio 25 Luglio 1944’, spettacolo di Nata Teatro con ingresso gratuito.

Gilberto Mosconi