Festa della Liberazione. Le celebrazioni a Bagno

Venerdì 25 Aprile, anche il Comune di Bagno di Romagna celebrerà l’80° anniversario della Liberazione. "Ottant’anni fa, il nostro Paese ritrovava la libertà – sottolinea la giunta del Comune termale d’Alto Savio –. L’alba del 25 aprile 1945 segnava la fine di un lungo incubo e l’inizio di una nuova speranza, costruita con coraggio, sacrificio e il desiderio profondo di pace. Oggi, come allora, ci ritroviamo insieme ad onorare quella memoria, per dare voce a chi ha lottato, e per rinnovare il nostro impegno verso una società giusta e libera. La Festa della Liberazione è un richiamo vivo e attuale ai valori che hanno fondato la nostra democrazia: la libertà, la solidarietà, la giustizia".

Il Comune di Bagno di Romagna invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni ufficiali, che si svolgeranno, appunto, venerdì 25 aprile in piazza Martiri, davanti alla sede municipale a San Piero. La cerimonia inizierà alle 10.30 col raduno delle autorità civili, militari e dei cittadini, accompagnato dalla musica della Banda Santa Cecilia di Bagno-San Piero. Seguiranno gli interventi del sindaco Enrico Spighi, della presidente Anpi Alto Savio, Mirta Barchi e della coordinatrice del concorso ’La memoria non è solo ricordo’, Tatiana Locatelli. Saranno poi premiati gli studenti che, attraverso le loro opere, hanno saputo raccontare il valore della memoria e della Resistenza. Al termine, avrà luogo la deposizione delle corone ai luoghi simbolici del territorio comunale: la lapide dei Caduti situata in piazza Martiri, il cimitero monumentale di San Piero e il Cippo dei Caduti in località Carnaio.

gi. mo.