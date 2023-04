Festa della Liberazione nel segno della bicicletta a Cesenatico

Cesenatico celebra il 25 aprile con un ricco cartellone di eventi e dedica il 78esimo anniversario della Liberazione dal regime nazifascista alla bicicletta, il mezzo utilizzato dalle staffette partigiane e dai partigiani dell’epoca. Il 25 aprile la bicicletta verrà utilizzata per andare alla scoperta della nuova ciclovia del Pisciatello, i cui lavori sono in fase di ultimazione. L’appuntamento è al cimitero di via Mazzini dove il sindaco Matteo Gozzoli e le autorità civili e militari, deporranno una corona a memoria dei partigiani caduti durante i terribili mesi del 1944. Alle 9.30 da via Mazzini, di fronte al cartello che intitola la ciclabile alle staffette partigiane, partirà la Pedalata della Liberazione seguendo il tracciato della nuova ciclovia. La tappa intermedia sarà al monumento di Ponte Ruffio, dove ci sarà un momento di raccoglimento prima del ritorno al parco di Levante, in cui si terrà un pranzo organizzato in collaborazione con la Rete Antifascista di Cesenatico.

Le celebrazioni si concluderanno venerdì 28 aprile alle 20.30 al Museo della Marineria, con la proiezione del docufilm ’Un minuto di silenzio’ dell’associazione Nave Europa con gli interventi di Domenico Guzzo e Valter Belli. La serata è organizzata dalla sezione di Cesenatico dell’Anpi e da Spi Cgil Cesena.

Il sindaco Gozzoli interviene così: "Quest’anno abbiamo voluto rendere omaggio ad un mezzo simbolo di Cesenatico, della nostra Romagna e della Resistenza. Sarà un modo per vivere appieno i valori di libertà e democrazia che sono alla base del 25 aprile. Sentiamo il dovere di ricordare e celebrare questa data senza retorica ma con grande consapevolezza. È nostro dovere far sì che certi orrori non riaccadano e per riuscirci dobbiamo fare di tutto per coltivare la memoria ed i valori della Resistenza antifascista, alla base della nostra Costituzione".

Giacomo Mascellani