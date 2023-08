Festa della Madonna a Corzano (San Piero in Bagno) Oggi si celebra al santuario di Corzano la tradizionale festa della Madonna di Corzano. Il vescovo mons. Regattieri celebrerà la messa delle 11 e la sera precedente verranno accesi fuochi a San Piero. Un'occasione per i fedeli di tutta la zona di unirsi in preghiera.