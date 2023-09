Festa della Madonna a Gattolino tra musica e giochi

Culmina in questi giorni la festa della Madonna a Gattolino. Stasera alle 20.30 messa all’aperto, presso la tenuta Zanelli, in via Medri 1987. Poi processione fino alla chiesa, accompagnata dalla musica della Banda di Sarsina. Giunti alla chiesa, la Banda animerà il popolo con un allegro concerto, durante il rinfresco pubblico. Domani messa in cimitero, alle 8.30. Per le 16.30 sono attesi i bambini delle parrocchie dell’unità parrocchiale ‘Centuriazione’. Tutti bambini si sfideranno nei grandi giochi campestri. In serata cena e musica con Lorenz Band. la festa prosegue domenica.