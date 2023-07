Festa della Trebbiatura a Sogliano: tradizioni secolari da preservare

di Ermanno Pasolini

A Sogliano l’assessore all’agricoltura, ambiente e sviluppo economico Marco Brigliadori ha partecipato alla Festa della Trebbiatura di domenica 16 luglio a Montepetra. La giornata è iniziata con una passeggiata dalla piazza di Montepetra, lungo i sentieri che attraversano i campi coltivati, permettendo ai partecipanti di immergersi nella bellezza della campagna e di apprezzare da vicino il lavoro degli agricoltori (foto). La parte culminante della giornata è stata la suggestiva dimostrazione della trebbiatura storica, un momento che ha suscitato grande ammirazione e interesse tra i partecipanti. L’assessore Brigliadori ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto nel preservare e diffondere le tradizioni agricole anche tra le nuove generazioni. Hanno detto la sindaca Tania Bocchini e l’assessore: "Le tradizioni agricole sono un legame prezioso con le nostre radici e ci offrono preziosi insegnamenti sul rispetto per la terra, la saggezza nell’uso delle risorse e l’importanza della comunità. Dobbiamo impegnarci a preservare queste tradizioni e a valorizzarle, garantendo che le conoscenze tramandateci dai nostri antenati non vengano perse". Hanno elogiato il lavoro di agricoltori e allevatori professionisti fortemente danneggiati da alluvioni e i periodi di siccità.

Il Comune si è impegnato nel sostenere il settore agricolo soglianese, promuovendo politiche e programmi volti a garantire la sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica e il benessere delle comunità rurali. Nel 2022 a bilancio sono stati stanziati 220mila euro, per il 2023 sono stati messi a bilancio 280mila euro, di cui 150.600 già liquidati. A breve uscirà un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi alle imprese agricole per i danni nel 2022 derivanti dalla siccità. Quest’anno l’Amministrazione ha già messo a bilancio 75mila euro.