Festa dell’accoglienza con canti e scenette

Il modo migliore per iniziare un anno scolastico col piede giusto, è farlo organizzando una festa. È lo spirito col quale alla scuola primaria Carducci, sabato scorso gli alunni appena rientrati dietro ai banchi, hanno accolto i genitori per celebrare insieme agli insegnanti la Festa dell’Accoglienza. La mattinata è stata così caratterizzata da canti, balli e giochi musicali coordinati dalla maestra Serra, specialista di musica del plesso. Una scenetta teatrale degli insegnanti ha, invece, introdotto e presentato il progetto di plesso di quest’anno: ‘Mens sana in corpore sano’.