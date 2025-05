Festa delle erbe spontanee con l’associazione micologica

’L’erba voglio’ nei prati di Selvapiana e dintorni. Oggi, promossa dalla Pro Loco, con l’associazione micologica e botanica Valle del Savio, ritorna, nell’ambito di ’Festasaggia’, la ’Festa delle erbe spontanee’, per una full immersion tra profumi e sapori della natura incontaminata della campagna selvapianese. "E’ arrivata la primavera e quindi anche la gran voglia di stare all’aria aperta – dicono gli organizzatori –. Munitevi perciò di un bel paniere di vimini, calzate le vostre scarpe più comode per andare, in campagna e in compagnia, a raccogliere le erbe spontanee di Selvapiana. Avete mai assaggiato dei piatti a base di borragine, tarassaco, stridoli, di ortica o vi siete solo fatti pungere da questa pianticella? A Selvapiana tutto ciò accade. Qui si raccolgono deliziose erbe selvatiche". "Il percorso lungo i sentieri e i verdi prati di Selvapiana inizia questa mattina, alle 9, con l’escursione guidata da esperti alla ricerca delle erbe più prelibate, quelle della antica cucina contadina.