Festa dello sport al parco Fellini. Due giorni di iniziative

Oggi, al Parco Fellini, un pomeriggio dedicato allo sport e ai corretti stili di vita. E’ la manifestazione "Gambettola Attiva" che fa parte della Festa dello Sport 2024 promossa dall’amministrazione comunale, assessorato allo sport, in collaborazione con le associazioni sportive locali. A partire dalle 15 e fino alle 20, i gambettolesi potranno partecipare a prove gratuite di varie discipline sportive ed assistere a saggi e spettacoli ginnici di ogni tipo; l’iniziativa è aperta a tutti, bambini, ragazzi e adulti. Saranno presenti le associazioni: Nuova Olimpia Gambettola, ASD Junior Gambettola Calcio, ASD Circolo Tennis Gambettola, Ginnastica Dinamica Militare Italiana, Pole Art Dimension, Accademia Kodokan Judo, Centro Studi Danza e Arti Coreografiche, Atmpo.sphere ASD. Grazie alla collaborazione con Idea Coop e la ditta Fellini Patrizio, verrà offerta a tutti gli intervenuti una piccola merenda. Domani la Festa dello Sport prosegue con l’iniziativa "Una goccia per la vita. Camminata solidale in musica", organizzata dalla sezione Avis di Gambettola. Appuntamento per tutti i partecipanti alle ore 9 nell’area parrocchiale Fulgor di via Ravaldini.