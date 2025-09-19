Festa dello sport in centro. E torna il Palio del ciabattino

Domenica dalle 16 nel centro storico di San Mauro Pascoli, tornerà la festa dello Sport organizzata dall’associazione sportiva Rubicone in Volley in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’apertura ufficiale dell’evento sarà accompagnata da musica e animazione. A seguire, per tutto il pomeriggio, bambini e ragazzi potranno cimentarsi in diverse discipline grazie alle associazioni sportive locali che organizzeranno attività, prove e dimostrazioni. Grande novità di quest’anno sarà il ritorno del Palio del Ciabattino, che animerà piazza Battaglini con batterie di qualificazione, semifinali e finali tra i vari rioni che costituiscono San Mauro Pascoli: Centro, San Cono, Castello, Casetti Bruciaticcio, Alberazzo, via Cupa, Bastia, Rio Salto, Villagrappa, Cagnona, Campo Sportivo e Torre e che si contenderanno la vittoria. In Piazza Battaglini, dalle 17 alle 18 si terranno prove aperte di discipline sportive rivolte agli adulti. Alle 19 avranno inizio le esibizioni sportive e, a seguire, le premiazioni degli sportivi sammauresi: quest’anno verranno riconosciuti cittadini che, pur non iscritti a società, hanno saputo distinguersi per impegno e passione sportiva. La serata proseguirà con la presentazione delle squadre sammauresi e i saluti istituzionali. Gran finale con musica e dj set fino alle 21. Ha detto Moris Guidi sindaco di San Mauro Pascoli: "La festa dello Sport è un’occasione speciale per ritrovarci come comunità e per celebrare insieme lo sport in tutte le sue forme. È un evento che unisce e che porta energia positiva nel cuore del paese. Invito tutti a partecipare, sarà una serata ricca di emozioni e divertimento".

Ermanno Pasolini