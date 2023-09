Festa dello sport oggi al via sul portocanale

Oggi si tiene la Festa dello Sport, una grande manifestazione che coinvolge 30 società ed associazioni sportive, organizzata dall’assessorato allo Sport. Appuntamento lungo le due aste del porto canale, mentre in piazza Ciceruacchio sarà allestita la console di Roxy vocalist. La formula della festa è quella della ’Caccia allo sport’, in cui ogni piccolo partecipante, dovrà ritirare un ’passaporto’, in cui da un lato c’è una mappa e nell’altro uno spazio in cui far apporre i timbri dalle società sportive.