Festa dello sport tra impegno e amicizia al Rubicon Valley CrossFit

A Savignano sul Rubicone una giornata di pura energia e spirito sportivo ha animato la città e il Rubicon Valley CrossFit con lo svolgimento della Endas Challenge e della Endas Lift, due competizioni avvincenti organizzate da Endas Rimini, in collaborazione con Endas Emilia-Romagna, e con il prezioso supporto dei partner Gdm e Rubicon Valley CrossFit. La manifestazione ha riunito oltre 30 atleti provenienti da Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, in una grande festa dello sport che ha unito passione, impegno e amicizia.

Presso il Rubicon Valley CrossFit, atleti e atlete si sono cimentati in prove di kettlebell swing, push up, sit up e burpees, in una sfida che ha messo alla prova forza, concentrazione e spirito di sacrificio. La classifica donne – Endas Challenge ha visto Elisa Zafferani vincitrice assoluta e Nicoletta Nanni seconda; la classifica uomini – Endas Challenge primo assoluto Cristian Angelini e Lorenzo Pontellini secondo.

A seguire, spazio al sollevamento pesi con la Endas Lift, dove i partecipanti hanno dato prova di straordinaria potenza e controllo tecnico, affrontando tre alzate di crescente difficoltà. Classifica uomini – Endas Lift: Luca Martinini vincitore assoluto con la migliore alzata di 130 kg, secondo Giuliano Mindillo con 102,5 kg. Classifica donne – Endas Lift: prima classificata Elisa Zafferani con 67,5 kg, seconda Francesca Cancellieri con 65 kg.