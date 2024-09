Festa dell’Unità al Circolo Arci. Ci sarà anche Michele De Pascale

Torna la Festa dell’Unità di Borella. L’appuntamento è da oggi, mercoledì, a domenica, nel salone dello storico Circolo Arci affacciato sulla via Cesenatico. La manifestazione, giunta alla 58esima edizione, è un punto di riferimento importante al di là dell’opinione politica, perchè da sempre porta eventi, spettacoli, musica dal vivo, incontri su temi di attualità, una cucina tradizionale romagnola molto apprezzata e tante occasioni per incontrarsi. Non mancano i momenti tipici delle feste, come il gioco della ruota della fortuna e la lotteria di piante e fiori. L’incontro politico di quest’anno è in calendario giovedì 26 settembre alle 21 con la presenza di Michele De Pascale, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, con al fianco i vertici del Pd di Cesena e Cesenatico, a partire dai sindaci Enzo Lattuca e Matteo Gozzoli. L’apertura di questa sera vedrà alle 21.30 lo spettacolo dei ballerini del gruppo "I Ragazzi Settecrociari". Venerdì sera, sempre alle 21.30, La Cumpagni Dla Zercia presenterà "Nuovo Zibaldon Rumagnol", spettacolo in dialetto romagnolo divertente e tutto da ridere ma sempre con una riflessione. Sabato alle 22 si terrà invece lo spettacolo musicale della "Trio Band" formata da Settimio, Giovanna e Maurizio; domenica la chiusura è alle 18.30 con il dj set di Mirko Serafini al ritmo dei successi degli anni ’60, ’70 e ‘80. Tutte le sere a partire dalle 18.30 la cucina sfornerà specialità di carne e di pesce, primi piatti, salame ai ferri, fritto di pesce, trippa, rane e tanto altro. L’ingresso è ad offerta libera e le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti al 347 9469275, al 338-1785294, oppure direttamente al civico 222 di via Cesenatico.