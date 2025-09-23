Festa dell’Unità di Borella, domani al Circolo Arci

Domani apre la 59esima edizione Festa dell’Unità di Borella. L’appuntamento è da mercoledì sera a domenica, nel salone del Circolo Arci affacciato sulla via Cesenatico. L’apertura di mercoledì sera alle 20.30 è con lo spettacolo di teatro dialettale dal titolo ’Una quiscòn delicheda’ proposto dalla compagnia ’La Broza’, per una serata dedicata al buon umore. Non mancano i momenti tipici delle feste, come il gioco della ruota della fortuna e la lotteria di piante e fiori.

Giovedì sera alle 21 si terrà l’incontro politico con il sindaco Matteo Gozzoli e la giunta comunale che affronteranno il tema ’Cesenatico verso le sfide del futuro’.

Venerdì 26 settembre alle 20.30 si terrà ’Musica per Gaza’, con i giovani del territorio e la partecipazione dei volontari di Emergency Forlì-Cesena e Educaid Rimini, per raccontare l’impegno umanitario nella Striscia di Gaza e dire stop alla guerra.

Sabato 27 settembre, sempre alle 20.30, sarà proposta una serata musicale, con i Sonora che presenteranno un revival delle hit degli anni ‘80 e ’90. Domenica 28 settembre lo spettacolo di chiusura sarà con i ballerini del gruppo ’I Ragazzi Settecrociari’.

Tutte le sere a partire dalle 18.30 la cucina sfornerà specialità di carne e di pesce. L’ingresso è ad offerta libera.

g. m.