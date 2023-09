Festa dell’Unità di Borella, programma ricco fra dibattiti e musica

A Cesenatico è tutto pronto per la 57ª edizione della Festa dell’Unità del Partito Democratico che si svolgerà nella sede dello storico Circolo Arci di Borella in via Cesenatico. La manifestazione si terrà dal 13 al 17 settembre con un appuntamento storico ricco di eventi e iniziative pensate per incontrarsi e coinvolgere i cittadini.

Come da tradizione le iniziative di approfondimento in calendario correranno di pari passo alla parte culinaria arricchita dalla lotteria di piante e fiori e dalla ruota della fortuna. Si partirà mercoledì 13 settembre alle 21 con il gruppo spettacolo ’I Ragazzi di Settecrociari’. Giovedì 14, sempre alle 21, si terrà l’intervista ai sindaci Matteo Gozzoli di Cesenatico, Enzo Lattuca di Cesena e Michele De Pascale di Ravenna, per una serata sul tema ’Quattro mesi dopo l’alluvione’; mentre venerdì 15 sera a partire dalle 20 si terrà un appuntamento musicale con il dj Giorgio Serafini.

Sabato 16 alle 22 il palco sarà tutto per lo spettacolo musicale della ’Trio Band’ di Settimio, Giovanna e Maurizio; domenica 17 settembre alle 18 Roberto Mercadini presenterà il libro ’La donna che rise di Dio’. Tutte le sere a partire dalle 18.30 la cucina sfornerà specialità romagnole di carne e pesce. Si potranno gustare primi fatti in casa, salame ai ferri, fritto di pesce, trippa, rane e altre specialità. Per ogni serata è prevista la lotteria di piante e fiori e l’immancabile ruota della fortuna. L’ingresso è ad offerta libera. In un banco sarà possibile sottoscrivere la raccolta firme a favore del ’salario minim’. Le persone interessate possono ottenere informazioni e prenotare i posti ai numeri 347-9469275 e 338-1785294, oppure direttamente al Circolo Arci di Borella.

