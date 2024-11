Domenica 3 novembre, il Comune di Sarsina ha celebrato la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Come da programma, la mattina alle 9,30, ha avuto luogo la celebrazione della santa messa nella Basilica Concattedrale, cui è seguita in piazza Plauto l’esibizione della banda musicale Città di Sarsina.

C’è stato, poi, il corteo con destinazione piazzale Gramsci per la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti, cui è seguito il trasferimento di una delegazione presso il monumento ai caduti in località Sorbano per la deposizione della corona di alloro. Inoltre, da ricordare che venerdì 1° novembre, al termine della funzione religiosa, officiata il pomeriggio nel cimitero di Sarsina, vi è stata la deposizione di un cuscino di fiori a nome dell’amministrazione comunale.

"Mai come oggi le nostre forze armate ci ricordano il sacrificio fatto per la Patria e per donarci la pace – sottolinea l’amministrazione comunale –. Le immagini di guerra e violenza che giungono dal mondo e dal conflitto russo-ucraino e israelo-palestinese in particolare, ci mostrano che vittime di questa escalation di odio sono i più deboli, coloro i quali non hanno possibilità di scelte".

"Noi questa possibilità – prosegue l’amministrazione comunale di Sarsina – l’abbiamo e dobbiamo per questo ringraziare la nostra storia e il nostro presente, con gli uomini e le donne in divisa che hanno lottato ogni giorno, affinché i nostri diritti e la nostra libertà siano sempre tutelati. Grazie infinite agli Alpini, alla Misericordia, alla banda musicale Città di Sarsina e al parroco don Rudy Tonelli".

