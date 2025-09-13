Domani a Strabatenza, piccolo borgo della campagna dell’Alta Val Bidente, si terrà la 16° edizione della "Festa dell’VIII Brigata Partigiana Garibaldi Romagna". Il programma prevede, la mattina alle 11, i saluti e gli interventi istituzionali degli amministratori dei Comuni di Santa Sofia e di Bagno di Romagna e dei rappresentanti di ANPI S.Sofia e ANPI Alto Savio, dell’assessore regionale Gessica Allegni e di Gianfranco Miro Gori presidente ANPI Forlì-Cesena. Al termine, seguirà la toccante cerimonia della deposizione di una corona di alloro al Monumento dedicato all’VIII Brigata "Garibaldi Romagna".

Poi alle 13, ci sarà la sosta con la possibilità di pranzare nel borgo di Poggio alla Lastra di Bagno, con menù preparato dal Gruppo escursionistico "La Lama" e dal "Rifugio Trappisa di Sotto". Poi, il pomeriggio con inizio alle 14,30, spazio anche all’intrattenimento musicale dal vivo con la band Saint Tropez Motel.

In precedenza, in mattinata, sarà possibile percorrere, a piedi, un tratto del "Sentiero del Partigiano Janosik", accompagnati dalle guide escursionistiche Tour de Bosc. Il ritrovo dei partecipanti alla camminata è fissato domenica mattina, alle 8, al Chioschetto di Poggio alla Lastra. Percorso di media difficoltà, della durata di circa tre ore. Partecipazione gratuita. Per informazioni e prenotazioni: 349/5693757.

