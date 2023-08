Festa di 10 anni Protezione Civile Alto Savio a San Piero in Bagno

Volontari della Protezione civile e cittadini insieme per una bella serata agostana, per stare piacevolmente in compagnia per ricordare e fare il punto sui primi due lustri dalla costituzione della loro encomiabile associazione e del loro attivo e fattivo impegno a favore di chi ha bisogno.

L’Associazione Volontari Protezione Civile dell’Alto Savio ha infatti girato la boa dei suoi primi dieci anni di attività a favore non solo del suo vasto territorio, ma anche, quando è stata chiamata ad operare sul campo, di altre popolazioni e territori regionali colpiti da varie calamità.

Scrive la lodevole associazione: "La nostra prima edizione di ’Protezione Civile in Festa’ è stata un successo e speriamo di avervi fatto passare una piacevole serata. Grazie alla preziosa collaborazione dello staff dell’Asilo delle Grazie di San Piero visto che siamo riusciti a festeggiare nel loro parco, la serata di festa ha visto la presenza di numerose di persone per il nostro primo decennale. Abbiamo, fra l’altro, avuto occasione di ritrovare alcuni dei soci fondatori, di rivedere i nostri sostenitori storici e di accogliere nuovi iscritti nella nostra associazione".

L’Associazione passa, poi, ai riconoscimenti: "Un doveroso ringraziamento a tutti i volontari che hanno prestato servizio prima, durante e dopo l’evento, al sindaco Marco Baccini e allo staff del Comune di Bagno di Romagna, alla Pro Loco di Bagno Terme per il supporto che ci ha fornito per la realizzazione della festa, a Daniele per il suo coinvolgente e piacevolissimo spettacolo di animazione e di intrattenimento musicale e canoro. Speriamo di tornare presto con un’altra edizione della nostra iniziativa ’Protezione Civile In Festa’".

Gilberto Mosconi