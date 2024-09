Festa di Apca al canile di Rio Eremo

Domenica scorsa si è tenuta come ogni anno la festa di A.C.P.A. che gestisce il canile di Rio Eremo. Sono intervenute più di un centinaio di persone, tanti cani e bambini per passare un pomeriggio all’insegna dell’amore per i cani. Erano presenti poi un buffet, offerto da Cucine Popolari Odv, un banchetto di gadget A.C.P.A. e una pesca di beneficenza con ricchi premi. I partecipanti hanno infine potuto sfilare con i loro cani davanti ad una giuria amatoriale. E’ intervenuto anche il nuovo assessore comunale alla sostenibilità ambientale con delega alla tutela del benessere animale, Andrea Bertani (nella foto).