Festa di Carnevale tra musica e costumi

È iniziato il conto alla rovescia per il ’Carnevale in piazzetta’. L’iniziativa, organizzata dalla Proloco del Monte in collaborazione con la libreria Cartamarea, si terrà martedì 21 febbraio, nella ricorrenza del Martedì grasso. È un appuntamento dedicato alle famiglie con bambini, con piccoli e ragazzi che, indossando costumi e maschere, si ritroveranno in piazza delle Conserve, nel cuore del borgo marinaro, a partire dalle 15. Oltre all’animazione, ci saranno la musica e dei laboratori creativi, per dare alla festa di Carnevale anche un contenuto culturale e per tenere almeno per qualche ora i bambini lontano da telefoni, tablet e televisione.