Festa di fine anno al Mini Palazzetto

La scuola di pattinaggio del Csi Cesena il 15 giugno ha chiamato a raccolta i suoi gruppi di atlete principianti per festeggiare la fine dell’anno sportivo 2023/24 e disputare una gara amichevole al Mini Palazzetto intitolato a Paolo Paganelli in zona Ippodromo. Erano una quarantina le giovani pattinatrici in gara, che hanno assaporato per la prima volta il gusto della competizione e che hanno animato un pomeriggio piacevole anche per la gioia di genitori e nonni che hanno riempito la tribuna dell’impianto. A fare da intermezzo fra un gruppo e l’altro di concorrenti, le pattinatrici agoniste del Csi Cesena, che una alla volta si sono esibite con il proprio disco di gara. Alla fine coppe, medaglie e riconoscimenti per tutti, per celebrare ufficialmente la fine di un anno sportivo che si è chiuso con numeri importanti di iscritti, tante soddisfazioni e successi nelle gare agonistiche. Il Centro Sportivo è in ogni caso già pronto a rilanciare la sua offerta sportiva e formativa rivolta alle nuove generazioni, dal momento che in queste settimane è iniziato il corso estivo che si svolge all’interno della palestra di San Giorgio.