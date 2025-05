Festa di fine anno alla scuola della ristorazione

Le istituzioni e le autorità di Cesenatico hanno partecipato con una larga rappresentanza al saggio finale dell’anno 2024-2025 della scuola alberghiera e della ristorazione gestita dallo Ial dell’Emilia-Romagna. La direttrice Valeria Lunedei ha presentato il nuovo tema del saggio, che è legato alla bellezza: "Quest’anno nell’affrontare la tematica guida del nostro saggio finale, sempre nell’ottica di attuare qualcosa che sia destinato al benessere dei nostri allievi, abbiamo preso la decisione di rendere più bella una parte della nostra scuola, che ora è più bella non solo esteticamente, ma soprattutto più bella e più importante perché carica dei pensieri, delle gioie e dei turbamenti dei nostri ragazzi e dell’età che vivono. E’ nato così ’Il giardino dei pensieri Ial’, un luogo dedicato alla conversazione ed al tempo speso bene, il tempo buono, il Kairos come lo intendevano i greci, il tempo del confronto e della condivisione, del consiglio e del conforto. Essere attorniati dal bello, spinge al bello, essere trattati con gentilezza porta ad essere gentili, avere intorno persone empatiche porta a generare empatia. Per rafforzare il concetto che bello è anche ’prendersi cura di’, abbiamo pensato di affidare alle cure dei nostri ragazzi un nuovo compagno di viaggio, il nostro gelso nero, che nell’ottica di ’quello che verrà’, così si intitola in nostro saggio quest’anno, darà i suoi frutti così come i nostri ragazzi". Da due anni a questa parte, quando è diventata direttrice la Lunedei, con il saggio finale vengono premiati i migliori studenti, che si distinguono nello studio e nelle attività didattiche, ma anche nel comportamento e nel modo con cui si relazionano con le altre persone.

I migliori allievi quest’anno sono sei e frequentano tutti l’ultimo anno del biennio di Operatore della ristorazione. Sono Aurora Amati, Emanuele Neri, Zhang Jiayu, Giulia Lucchese, Alexandra Daniela Paun e Li Xuan. Fra le autorità hanno partecipato il sindaco Matteo Gozzoli, il vicesindaco Lorena Fantozzi, il presidente Ciro Donnarumma dello Ial Emilia-Romagna, il segretario Francesco Marinelli di Cisl Romagna, il presidente emerito Francesco Falcone dello Ial Emilia-Romagna, le associazioni Adac Federalberghi, Confesercenti e Confcommercio, ed i rappresentanti delle forze dell’ordine. La scuola di Cesenatico dello Ial ha 12 classi e circa 200 allievi, di cui 100 studiano in maniera residenziale ospitati nel convitto. Il profilo per cui studiano è Operatore della ristorazione, quindi diventeranno chef, camerieri e barman. Lo staff dei docenti, coordinatori, tutor e personale addetto, è composto da 30 persone, di cui 5 chef e 4 maitre.

Giacomo Mascellani