Festa di fine anno alle ’Carducci’ con uno spettacolo internazionale

Non solo una festa di fine anno scolastico. L’elementare Carducci nei giorni scorsi ha salutato i suoi piccoli alunni e le loro famiglie organizzando uno spettacolo che ha visto anche la partecipazione dell’assessora Carmelina Labruzzo e di Luca Castagnoli della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena. Proprio la fondazione bancaria sta infatti sostenendo un importante progetto di bilinguismo che è ormai entrato nel vivo del suo sviluppo e che accompagna gli studenti in un percorso particolarmente curato per quanto riguarda l’apprendimento dell’inglese, la lingua passe-partout a qualunque latitudine del mondo. E proprio in quest’ottica, vista anche la forte presenza interculturale degli iscritti, il tema dello spettacolo è stato quello del viaggio, proposto in diverse sfaccettature (appunto con la costante del forte utilizzo dell’inglese) dalle varie classi. A dare il benvenuto agli ospiti istituzionali e alle famiglie è stato il dirigente Enrico Flamigni (nella foto).