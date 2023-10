Festa di Halloween per tutti i bambini

La notte più paurosa dell’anno si sta avvicinando e il Comitato di zona di Sala e l’associazione Quelli di Sala del Secondo Circolo Didattico, hanno organizzato una festa per i bambini. L’appuntamento è martedì sera alle 18 nel piazzale della chiesa di Sala. Ci saranno due truccabimbi e poi si parte per la passeggiata mostruosa, alla ricerca di ’Dolcetto o Scherzetto!’, lungo via Canale Bonificazione passando davanti alla gelateria Aurora e proseguendo nella nuova zona urbanizzata di Sala, per terminare alle 20 presso l’agriturismo ’Il Borgo La Castellaccia’; chi vuole può portare un dolcino per allestire un buffet.