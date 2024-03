Festa di primavera a San Giorgio

Domani a partire dalle 14.30 nella zona di via don Secondo Farnedi si svolgerà la ‘Festa di Primavera di San Giorgio’, organizzata grazie all’impegno e alla collaborazione di diverse attività commerciali della frazione cesenate che hanno sposato l’iniziativa di ‘Cartolandia’, patrocinata dal Comune di Cesena. Il programma è vasto: nella piazzetta verranno allestiti ‘giochi di una volta’, giganti e di legno, abbinati alle sculture di palloncini. Alle 15 comincerà la baby dance a cura del ‘Drago Blu’, mentre alle 15.30 l’appuntamento sarà con la caccia alle uova di Pasqua. Alle 16 seguiranno il concerto curato da Chorus Institute of Musical Arts e i balli di Ritmo Danza. Chiuderà il programma, alle 17, la sfilata di bimbi e mamme presentata dagli alunni della scuola primaria di San Giorgio. Chi arriverà in bici potrà inoltre cimentarsi in un circuito realizzato appositamente per la giornata di domani. A disposizione ci sarà anche il punto ristoro.

Questa sera alle 20,30 alla chiesa di Gattolino si terrà la sacra rappresentazione itinerante della passione e risurrezione di Gesù, dal titolo “Chiamati ad amare”, svolto in 13 scene e qualche canto da oltre centinaio di bambini e ragazzi di Villachiaviche e Gattolino. Il copione è stato redatto appositamente dalla catechista Roberta Di Pasqua. Lo spettacolo si svolgerà sia in chiesa, sia all’esterno di casolari adiacenti, raggiunti in processione. Al termine ciambella, biscotti e thè.