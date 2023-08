Festa di San Giovanni Battista a Borghi: San Giovanni in Galilea

Domani a San Giovanni in Galilea, storica frazione del comune di Borghi, si terrà la festa di San Giovanni Battista, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Borghi. Alle 19.30 cena per le vie del paese con gli abitanti e anche persone da fuori che si ritroveranno tutti insieme. Costo della cena 25 euro. (Informazioni e prenotazioni: Armando 0541-939073, Vittorio 338-3322444). Allieterà la serata l’orchestra di Giancarlo Ronchi.

San Giovanni in Galilea (foto) piaceva tanto allo sceneggiatore Tonino Guerra che si innamorò anche del cimitero monumentale definendolo in una sua ode ’Tappeto volante’ sul Montefeltro’. I primi documenti attestanti l’esistenza della Pieve di San Giovanni in Galilea sono due pergamene del Codice Bavaro, datate tra il 750 e il 980 e un atto del 970 dove viene menzionato il "Plebato di San Giovanni in Galilea". La storia medievale dell’antico borgo, che fu anche comune, sembra strettamente legata alle controversie belliche e sociali alle quali furono soggetti nella lotta per il potere e negli sporadici scontri armati tra la Chiesa, i Montefeltro da Urbino e i Malatesta di Rimini e Sogliano. A oriente della vecchia abside venne costruita la ’Pieve nova’, rinvenuta negli scavi del 2004-2007.

San Giovanni in Galilea aveva undici osterie di cui oggi non c’è più traccia. L’ultima ha chiuso nel 1983. Dei due circoli, Arci e Acli, è rimasto solo quest’ultimo denominato ’Casa della Compagnia’. Nel dopoguerra la frazione contava oltre 600 abitanti. Oggi nel borgo sono rimasti poco più di 50 che formano una ventina di famiglie e tutto è stato ristrutturato con un look spettacolare.

Ermanno Pasolini