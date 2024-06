Festa di San Giovanni. Musica, mercato e streghe

Via alla festa. Ieri alle 19.30 il sindaco Enzo Lattuca e la sua giunta fresca di nomina hanno tagliato il nastro dell’edizione 2024 della Fiera di San Giovanni insieme a Luigi Bianchi, direttore di Cesena Fiera, organizzatrice dell’evento. L’appuntamento è stato all’ingresso dei Giardini di Serravalle, diventati uno dei punti nevralgici dell’intrattenimento della rassegna con food truck, musica dal vivo e bancarelle dedicate all’artigianato artistico. Ovviamente però le proposte spaziano su tutta l’estensione del centro storico, partendo da piazza della Libertà e arrivando in viale Mazzoni: agli estremi ci sono il salone dell’auto e il luna park, in mezzo il cuore pulsante di un evento che non invecchia mai, perché sono i cesenati a renderlo giovane, restando ancorati alla tradizione della fiera dedicata al santo patrono della città e che fino alla sera del 24 giugno vivrà di una moltitudine di eventi e iniziative. In effetti quest’anno il cartellone è particolarmente ricco di spettacoli pensati per tenere compagnia al pubblico in diversi angoli della città, a partire dai Giardini Pubblici, dove il tema centrale sarà quello della solidarietà e dell’integrazione, fino al chiostro di San Francesco che proporrà una rassegna in tre serate. Le proposte saranno in ogni caso per tutti: dai bambini alle famiglie, col solito immancabile sguardo alla tradizione della festa di inizio estate, tra fischietti di zucchero, aglio e lavanda. E a proposito del solstizio, via libera anche alla rievocazione di antiche leggende fatte di mistero e suggestioni, particolarmente scenografiche dopo il calar del sole, in particolare lungo i Vicoli della Magia che si dipanano dalla zona di via Strinati. Il clou sarà comunque ovviamente il 24 giugno, giorno del patrono, con il programma che si aprirà con la tradizionale funzione religiosa celebrata alle 10 dal vescovo Douglas Regattieri. Il programma completo della fiera è disponibile sul sito www.cesenafiera.com