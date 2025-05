Festa di Santa Croce al Borgo San Rocco

A Savignano sul Rubicone torna l’antichissima festa di Santa Croce in Borgo San Rocco, la più grande religiosa della città, riportata in auge nel 1972, con programma religioso e ricreativo, organizzata dall’apposito comitato e dalla parrocchia di Santa Lucia. Nella cinquecentesca chiesa di San Rocco oggi e domani, alle 18, rosario e vespri e alle 19 messa, sabato 3 alle 17 messa solenne presieduta dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, alle 18 processione per la vie del paese con il crocifisso miracoloso presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi, alle 19 meditazione e benedizione eucaristica.

Uno dei momenti più attesi della festa è sempre stata la processione pomeridiana del 3 maggio quando da tempo immemorabile viene portato a spalla dai fedeli per le vie della città il grande crocifisso in legno d’ulivo risalente al 1200, al quale nel corso dei secoli sono stati attribuiti molti miracoli. Esiste una tradizione-leggenda che suggestiona ancora fedeli e non. Durante la processione se il tempo è bello, tutto andrà bene per un anno. Se piove il Crocifisso non può essere portato in processione, ci saranno invece guai grossi per la chiesa. I nonni raccontano che nel secolo passato e anche in quelli precedenti il Crocifisso di San Rocco è stato bagnato pochissime volte dalla pioggia e quando addirittura non è potuto "uscire" dalla chiesa ci sono stati lutti e guerre. L’ultima "bagnata" l’ha subita il 3 maggio 1981. Dieci giorni dopo, il 13 maggio, l’attentato a Papa Giovanni Paolo II.

Dice il parroco don Piergiorgio Farina: "La preghiera al Crocifisso non vuole essere scaramanzia, ma affidarci in questo tempo così difficile al Signore della vita". Il programma ricreativo: oggi dalle 15 estemporanea di pittura a cura dei Pittori della Pescheria Vecchia e Artisti di strada; alle 16.30 merenda per adulti e bambini; alle 16.30 "Mo Secndo" di e con Francesco Gobbi. Monologhi e poesie in dialetto romagnolo per ridere e ricordare quello che eravamo e quello che siamo diventati. Alle 21 Musaico Folkestra, racconti Nomadi, le più belle canzoni dei Nomadi dalle voci dei loro storici autori. Venerdì 2 alle 20 "Cameina per chi non può", pasta party e premiazione delle scuole più numerose. Sabato 3 alle 21 il gruppo La Compagnia concerto-tributo a Battisti-Mogol e Mina. Domenica 4 dalle 15 mercatino dei creatori del proprio ingegno e artisti di strada; alle 21 spettacolo musicale con Sergio Casabianca e i Doctor Luba, una serata al ritmo degli anni ‘60. Durante i quattro giorni di festa sarà aperta la pesca di beneficenza a cura dell’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata e asilo infantile Vittorio Emanuele II.

Ermanno Pasolini