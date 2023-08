Festa di Sant’Alberico all’eremo sotto il Fumaiolo

di Gilberto Mosconi

Oggi si celebra la ’Festa di Sant’Alberico’, nell’omonimo eremo incastonato alle falde del massiccio del Fumaiolo, nei pressi di Capanne-Balze di Verghereto. Nella giornata di ieri, per il triduo in preparazione della festa che si celebra da tempo immemorabile, nel pomeriggio, alle 15,30, nella chiesetta dell’eremo c’è stata la recita del santo Rosario a cui è seguita alle 16 la celebrazione della messa. Oggi, invece, per la ricorrenza della Festa di Sant’Alberico, la mattina alle 8 celebrazione della messa per tutti i Benefattori dell’eremo e alle 9,30 altra messa per tutti i Consacrati e Consacrate della Diocesi di Cesena-Sàrsina.

Alle 11 messa solenne presieduta dal vescovo, monsignor Douglas Regattieri, per nuove vocazioni sacerdotali e religiose. La funzione religiosa sarà animata da Don Daniele Bosi. E proprio Don Daniele, studioso e rigoroso ricercatore della storia e della vita delle comunità religiose del territorio cesenate, ricorda che "Fonti accreditate fanno risalire l’origine dell’eremo al IV-V secolo d.C.". Poi alle 15,30 recita del santo rosario, alle 16 messa cantata per tutti i collaboratori dell’Eremo, animata dal coro parrocchiale di Riofreddo diretto da Loredana ed Emanuele Ambrogetti. Le iniziative per la Festa di Sant’Alberico sono promosse da Don Giambattista Ferro (eremita a Sant’Alberico dal 2016, ordinato sacerdote il 24 giugno scorso), con la collaborazione delle Misericordie di Alfero-Balze, del Comune di Verghereto. Durante ogni evento collegato alla festa di Sant’Alberico è presente la navetta della Misericordia.