Festa di Sant’Antonio, i parroci nelle stalle a benedire gli animali

Oggi ricorre la festa religiosa di Sant’Antonio abate, protettore degli animali. Festa che in Alto Savio viene celebrata la domenica precedente o quella successiva, o anche il giorno della ricorrenza come avviene nel borgo di Falera di Balze di Verghereto. Inoltre, durante il mese di gennaio, i parroci vanno a impartire la benedizione agli animali anche nelle stalle dei vari poderi sparsi nel territorio dell’Alto Savio. Per citare una parrocchia, domenica 15 la festa di S.Antonio abate è stata celebrata anche a Bagno di Romagna. Al termine della santa messa delle 11, il parroco del paese termale, monsignor Alfiero Rossi, ha impartito, dal sagrato della basilica di Santa Maria Assunta, la benedizione agli animali (in particolare erano presenti vari cagnolini), portati dai loro padroni nella piazza antistante la chiesa (nella foto). Inoltre, come da antica tradizione, la parrocchia ha distribuito ai fedeli, presenti alla santa messa, la pagnottina benedetta di Sant’Antonio. Una festa religiosa e popolare insieme, quella di Sant’Antonio abate, che fino a qualche decennio fa vedeva schierati anche davanti alla basilica bagnese vari animali provenienti anche dai poderi della campagna del vasto territorio comunale di Bagno.

Ora, invece, con l’esodo dalle campagne avvenuto negli anni ‘60-’70, e con l’avvento della meccanizzazione in agricoltura, già da tempo davanti alle chiese d’Alto Savio non si vedono più bovini ed equini (in particolare somari e muli), che erano presenti per le necessità lavorative in ogni podere. Adesso a ricevere la benedizione per la festività di Sant’Antonio abate vengono portate davanti alle chiese bestiole da compagnia, tra cui cani, gatti uccellini in gabbia. A volte, a seguito del revival dell’ippoturismo, si possono vedere anche alcuni cavalli con i loro fantini.

gi. mo.