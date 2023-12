Festa e laboratorio artistico al Marbre Atelier

L’attesa e l’arte di impacchettare la bellezza sono stati i leitmotiv del progetto natalizio del Marbre Atelier, l’incubatore di idee creative dedicato ai più piccoli. Domani dalle ore 16.45 nella sede in via Fra Michelino, accanto piazza del Popolo, sarà possibile visitare la mostra con le creazioni realizzate dai bambini e bambine nell’ambito del progetto artistico ‘Wrapped Christimas’, che conta sul contributo del Comune di Cesena. L’iniziativa è ispirata alla ricerca estetica dei coniugi Christo e Jeanne-Claude, celebri per l’installazione di una passerella sul lago d’Iseo. "Si tratta di un lavoro pedagogico incentrato sull’attesa: i bambini di oggi, infatti, non sanno più aspettare - racconta Martina Fiuzzi, anima del Marbre Atelier insieme a Brenda Casadei -. In parallelo abbiamo sviluppato un progetto di sensibilizzazione sulla tutela del patrimonio culturale. Christo e Jeanne-Claude impacchettano i monumenti non per cancellarli, ma al contrario li nascondono affinché le persone, rendendosi conto della loro assenza, imparino a valorizzarli maggiormente. Abbiamo fatto la stessa cosa, chiedendo ai bambini di impacchettare un oggetto a loro caro, trasformandolo in un’opera d’arte e riscoprirlo così nel suo significato". Durante i laboratori gratuiti, i bambini hanno impacchettato anche un albero di Natale, che decorerà via Fra Michelino. Il pomeriggio di festa, aperto a tutti, sarà allietato da un laboratorio dove grandi e piccoli potranno confezionare le proprie ‘parole di cuore’, da un concerto a cura dell’associazione Chorus e una gustosa merenda. Le MarbreBlond volevano anche realizzare una scenografica installazione alla fontana Masini nei giorni antecedenti il Natale, idea però bocciata dalla Soprintendenza di Ravenna.

Francesca Siroli