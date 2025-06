Musica, cultura e divertimento. A San Mauro Pascoli tutto è pronto per la Notte Rosa. Dice il sindaco Moris Guidi: "Abbiamo voluto, anche quest’anno, valorizzare sia la nostra riviera a San Mauro Mare, con concerti, dj set e lo spettacolo pirotecnico, che il centro storico di San Mauro Pascoli, che si accenderà di note con la 31esima edizione della Festa Europea della Musica. Inoltre una novità: anche Villa Torlonia si tingerà di rosa, con la mostra dedicata alla poetica pascoliana ’Delle piccole e grandi cose’ di Mirna Manni". Venerdì 20 giugno, alle 20.45 all’Arena Arcobaleno a San Mauro Mare, cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2025 agli stabilimenti balneari e il concerto di musica dal vivo della Dino Gnassi Corporation. A mezzanotte l’attesissimo spettacolo pirotecnico di mezzanotte alla foce del fiume Rubicone, organizzato in collaborazione con il Comune di Gatteo. Sabato 21 giugno alle 21, a San Mauro Mare la grande festa prosegue con il djset di Radio Gamma in piazza Battisti che si trasformerà in una grande pista a cielo aperto per ballare sulle note dei successi dell’estate e vivere tutta l’energia della Notte Rosa. Sempre alle 21, nel centro storico di San Mauro Pascoli avrà luogo la 31esima edizione della Festa Europea della Musica che vedrà l’esibizione dell’orchestra e il coro della scuola comunale di musica di San Mauro Pascoli in Piazza Mazzini, mentre, dalle 21.30, nella vicina Piazzetta Fabbri andranno in scena le Rock Band degli allievi della scuola di musica. Continua il sindaco Moris Guidi: "La Notte Rosa per noi è l’occasione per far conoscere ai tanti turisti l’identità del nostro paese, per ricordare che accoglienza significa anche cura del territorio e amore per la nostra storia. Siamo orgogliosi di poter inserire la mostra d’arte contemporanea ’Delle piccole e grandi cose’ di Mirna Manni, per il 170° anniversario della nascita di Giovanni Pascoli e allestita a Villa Torlonia che sarà visitabile gratuitamente fino al 5 ottobre".

Ermanno Pasolini