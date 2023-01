Festa in trasferta per i 103 anni di Fernanda

Da Sogliano a Bologna. La sindaca Tania Bocchini, l’assessore Gianfranco Bernucci e il consigliere comunale Andrea Gozzi sono andati a festeggiare Fernanda Ranieri che il 19 gennaio, ha compiuto 103 anni, portandole gli auguri di tutto il paese. Fernanda ha lavorato per una vita nella posta del paese, ha sempre vissuto a Sogliano e solo negli ultimi tre anni vive coi figli. Dice la sindaca Tania Bocchini: "L’abbiamo incontrata a Bologna da Cesare, uno dei figli, vigile come sempre, curiosa di avere nuove notizie dal paese e delle singole persone, e piena di tanti ricordi raccontati con semplicità e in sequenza temporale fuori dal comune. Siamo stati insieme per un’ora e mezza, abbiamo mangiato il dolce che ci ha offerto, naturalmente ha soffiato sulla candelina e brindato in allegria, ascoltandola piacevolmente attratti dai tanti aneddoti, descritti con vivacità ed energia. Un fiume in piena". La sindaca Tania Bocchini racconta anche qualche curiosità: "Ricorda i numeri telefonici dei figli, non solo il fisso anche quello del cellulare. Lamenta un problema di salute: l’ultima falange del pollice è divenuta insensibile e questo le impedisce di sbucciare la frutta. Per il resto va come un treno sulle proprie gambe. Abbiamo lasciato una Fernanda ancora inossidabile, che ci ha tanto ringraziato per esserla andata a festeggiare perché si è sentita importante e amata dalla sua gente. Prima di partire ci ha raccomandato di essere prudenti lungo la strada del ritorno, di salutare tutti e un arrivederci a Sogliano perché ha detto che ci verrà a trovare".

Ermanno Pasolini