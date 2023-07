Festa Pd, stand e dibattiti La regina è Elly Schlein

di Luca Ravaglia

Un riconoscimento all’impegno, alla determinazione e allo spirito della comunità cesenate, che, pur gravemente ferita dall’alluvione, si sta candidando a esempio per la ripartenza. E dunque da qui parte il segnale politico che la direzione emiliano romagnola del Partito Democratico ha voluto inviare sul territorio: mentre Ravenna sarà il cuore nazionale della Festa dell’Unità, Cesena ospiterà l’evento di caratura regionale. Ragion per cui ieri a presentare il calendario di eventi tra il 13 e il 23 luglio nell’area del parco Frutipapalina di Sant’Egidio, oltre al segretario territoriale Nicola Dellapasqua e a quello comunale Lorenzo Plumari, è intervenuto il segretario regionale Luigi Tosiani.

Il cartellone, ancora in fase di ultimazione, parla di 19 appuntamenti spalmati su 10 giorni tra i quali spicca l’annunciata presenza della segretaria nazionale Elly Schlein, data come ospite certa in una data che però è ancora da definire. Si discuterà di lavoro (anche con Cgil, Cisl e Uil), di donne, di diritti e di salute. "Proporremo tutta la ricca offerta tipica di questo evento – hanno commentato gli organizzatori - che vive grazie all’entusiasmo e alla passione di circa 300 volontari. Si parla di politica, con l’orgoglio di cementificare lo spirito di un gruppo che grazie ad appuntamiti come questo esce sempre più unito". Il 21 luglio interverrà il presidente della Regione Stefano Bonaccini, mentre il 18 ci saranno il sindaco Enzo Lattuca e la giunta che parleranno di futuro. Un futuro che nel 2024 riserverà le elezioni amministrative: "Siamo consapevoli dell’importante appuntamento che ci attende e siamo al lavoro per individuare le priorità dei prossimi cinque anni, come coalizionee come Pd. Partiremo da quella che ha sostenuto Lattuca nel 2019, con l’obiettivo di allargare il campo. Ci sono ragionamenti con liste civiche e Movimento 5 Stelle".

Ci sarà l’arena spettacoli, verrà allestita una mostra dedicata alla Settimana Cesenate e un’esposizione di foto sull’alluvione. A cena verrà chiesto un costo di 50 centesimi per il coperto. Questo ricavato verrà donato agli alluvionati. Il primo appuntamento sarà il 13 luglio: alle20. 45 verrà presentato il libro ‘I burdèl int e’ paciug’ con gli autori Marzio Casalini, il fotoreporter Gianmaria Zanotti, Paolo Turroni ed Elisa Venturi. Seguirà un dibattito dedicato all’emergenza causata dal maltempo nei nostri territori appenninici.