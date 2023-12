Festa per 50 cinquantenni tra ricordi, anedotti e musica

Cinquanta cinquantenni di San Mauro Pascoli hanno festeggiato il mezzo secolo di vita al Rio Grande di Igea Marina. Non appena si è diffuso il passaparola sull’iniziativa lanciata dai coetanei concittadini Cristian Tani, Elisa Pero e Moris Guidi, ben cinquanta nati nel 1973 hanno risposto all’appello, entusiasti di partecipare. La festa ha previsto un menù dedicato da parte dello staff del "Rio Grande", la distribuzione di gadget e musica anni 8090 per scatenarsi in pista. Com’era prevedibile però, a tenere veramente banco sono stati i ricordi e gli aneddoti d’infanzia e gioventù: la scuola, le partite a pallone nei campetti in mezzo alle case, i look degli anni ’80, le prime cotte, i motorini, le domeniche pomeriggio alla discoteca "Geo" di San Mauro Mare. Un vero e proprio viaggio nel tempo condito da tanta voglia di stare insieme. Durante la serata si sono addirittura collegati in videochiamata con due coetanei sammauresi da tempo residenti negli Stati Uniti d’America. Commentano gli organizzatori: "Siamo tutti cresciuti fin da bambini a San Mauro Pascoli. Il paese era piccolo e ci conoscevamo tutti. Quanto ci siamo divertiti e quante ne abbiamo passate insieme! Questo evento è stato un’occasione per rivedere anche amiche ed amici che avevamo perso di vista perché nel frattempo si erano trasferiti altrove. Ma la voglia e l’entusiasmo era tanto: un’amica è arrivata addirittura appositamente dalla Lombardia". La serata si è protratta fino a notte fonda e, al momento dei saluti, il coro è stato unanime "Rifacciamolo di nuovo!".

e.p.