Festa per bambini con clown Moko

Alla Rocca Malatestiana continua l’atmosfera di festa con uno speciale pomeriggio per bambini e famiglie in attesa della Befana.

Oggi pomeriggio dalle 15.30 Mirko Alvisi, alias Clown Moko, sarà il protagonista dell’evento con le sue battute sagaci e frizzanti e il look buffo e accessoriato. Nei panni di clown Moko condurrà le famiglie alla scoperta della Rocca con esilaranti gags comiche, burattini, magia, e giochi, che coinvolgeranno in un’esplosione di sana allegria e divertimento, non solo i bambini ma anche gli adulti di ogni età. La quota di partecipazione all’evento è di 5€ a persona, gratis per i bambini sotto i 6 anni. Prenotazione necessaria.