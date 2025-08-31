Festa per i cento anni dello storico Barchét

Cesenatico ha celebrato i cento anni del Barchét, una delle imbarcazioni simbolo della città, che fa parte della flotta di barche storiche naviganti del Museo della Marineria. Il compleanno speciale è stato festeggiato insieme a una coetanea, la lancia Assunta di Cervia, anch’essa varata nel 1925. Assunta è stata tra l’altro la prima barca tradizionale ad essere ’vincolata’ come bene culturale, ed una delle prime barche tradizionali naviganti italiane. Le due barche sono state così festeggiate in porto sabato scorso e domenica a Cervia, ricambiando la visita da parte delle rispettive comunità di appassionati praticanti di vela tradizionale.

Il Barchét venne costruito 101 anni fa nel cantiere di Francesco Ubalducci, che la varò a Cattolica il 3 gennaio 1925. Dopo vari decenni di attività di pesca, seguita da quella di trasporto passeggeri in mare di turisti, nel 1971 l’mbarcazione si trovava in disarmo nel porto di Cervia; fu poi trasferita a Rimini e usata alcuni anni per il diporto, finché nel 1978, per opera di Bruno Ballerin, fu acquistata e restaurata dall’Azienda di Soggiorno di Cesenatico, come primo esemplare del Museo della Marineria. Al timone del Barchèt ci fu prima Mario Del Bianco e poi Giancarlo Bartoli, che ne è tuttora lo skipper. Per alcuni anni, soprattutto nelle lunghe navigazioni verso Venezia per le varie ’Rotte del sale’, il timone fu affidato all’indimenticabile Gino Vasini, detto ’Picòza’. La scelta di mantenere una barca navigante, che venne poi affiancata dal mitico bragozzo San Nicolò, era stata una scelta consapevole del progetto museale, che prevedeva appunto di voler conservare non solo il patrimonio materiale delle barche, ma anche quello immateriale delle tecniche di navigazione con la vela al terzo. Fu una scelta allora inconsueta, ma lungimirante, che ha consentito di arrivare oggi alla dichiarazione di interesse culturale della vela al terzo della Romagna e alla candidatura in corso per la lista rappresentativa Unesco.

Una curiosità è legata al fatto che il vero nome del Barchèt era ’Raffaele’, tuttavia fu deciso di chiamarla secondo la tipologia tradizionale, in questo caso appunto ’barchèt’, cioè trabaccolo da pesca. Il Barchèt è stato protagonista nei suoi primi cento anni di varie imprese interessanti, a partire da quando fu utilizzato nel 1980 per le riprese dello sceneggiato televisivo ’L’Andreana’, tratto dal romanzo di Marino Moretti; poi è stato diverse volte il set di programmi televisivi come Linea Blu e Pianeta Mare, oltre ad essere protagonista in fiction e film. A partire dai primi anni 2000, inoltre, è diventato anche l’ammiraglia riconosciuta della flotta della Mariegola, l’associazione delle barche tradizionali romagnole, partecipando alle navigazioni che l’hanno portata un po’ ovunque in alto Adriatico, da Ancona a San Benedetto del Tronto, sino a Venezia, Grado, Pirano e Rovigno in Croazia.

Giacomo Mascellani