Festa per i sedici anni del centro culturale Auser

Domenica 23 febbraio, dalle 15 in poi, festa per il 16° compleanno del circolo ricreativo e culturale Auser Giulio Cesare, in via Firenze 4 a Gatteo Mare. Ci saranno un grande buffet e la torta per tutti. Fondato nel 2009, il circolo ricreativo e culturale Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare conta circa 250 soci, dal 2016 presidente è Terzo Tosi, organizza vari tornei di biliardino, scala 40 e poi tombole, pilates e ginnastica dolce, cene sociali con i soci chef Egisto Dall’Ara, Alessandra Baruzzi, Ornella Morigi, Francesca Farabegoli, Annamaria Gigliola Fabbri e Francesca Puleo e le "regine" della sagra della cantarella.

Il Giulio Cesare è l’unico circolo ricreativo e culturale che esiste a Gatteo Mare ed è aperto tutti i giorni da mezzogiorno fino a tarda sera. Commenta il presidente Terzo Tosi: "Fino al 2009 per gli adulti, gli anziani e, soprattutto le signore, da ottobre ad aprile era un problema dove potere passare una serata in compagnia. Ci sono i bar, ma quasi tutti alle 8 o 9 di sera chiudono. Poi a noi serviva uno spazio grande, nostro, dove potere svolgere le varie attività. In via Firenze a Gatteo Mare c’erano i locali della ex scuola elementare, costruiti nel 1957 e chiusi da una quindicina d’anni. Per quindici anni abbiamo continuato a chiedere all’amministrazione comunale un locale dove poterci ritrovare alla sera. Con l’aiuto della consulta di quartiere di Gatteo Mare siamo riusciti a convincere l’amministrazione a darci questi locali. In poco tempo siamo arrivati a oltre 300 soci, a dimostrazione che a Gatteo Mare un locale come il nostro era indispensabile. Il primo presidente è stato il compianto Antonio Tosi detto Tonino; poi Sergio Fattori per quattro anni e dal 2016 ci sono io. Abbiamo un buon rapporto con l’amministrazione comunale e quando loro hanno bisogno di aiuto per le varie sagre e feste, sanno che noi volontari siamo sempre disponibili, pronti a dare una mano per il bene di Gatteo e Gatteo Mare".

Il presidente Terzo Tosi ha poi concluso: "Nel 2024 abbiamo effettuato 4.372 servizi, operando tutti i giorni dell’anno, compresi, Natale, Capodanno e Pasqua. Rispetto all’anno scorso abbiamo aumentato i nostri servizi del 10%. Speriamo di incrementare ancora nel 2025. Abbiamo sei mezzi, tre Doblò e tre auto, con nove autisti volontari per il trasporto dei soci per visite, controlli, esami, terapie presso i vari ospedali della zona. A volte servirebbero altri mezzi e per accontentare tutti usiamo le nostre auto. Poi quattro nonni addetti alle scuole per i bambini, gli addetti al bar, le azdore. In totale una trentina di volontari. E questa è la nostra forza. Diamo anche gli autisti dal lunedì al venerdì alla casa di riposo Magrini di Cesenatico e all’associazione La Nuova Famiglia sempre di Cesenatico".

Ermanno Pasolini