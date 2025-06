Festa per la promozione in B2 femminile

Il 22 giugno è stata una domenica storica per il Tennis Club Ippodromo di Cesena che ha conquistato la promozione in B2 femminile. Dopo il 2-2 all’andata in Toscana, le cesenati hanno battuto in casa per 3-2, al doppio di spareggio, il Circolo Professione Tennis Park di Calenzano (Firenza) conquistando così la promozione. E’ un risultato di grande rilievo tecnico per il team cesenate perché il progetto di Tennissimo al Tennis Club Ippodromo è partito solo da pochi anni e in B2 arriva una squadra giovane, motivata e in grado di crescere ancora molto. Questi i parziali: Anita Picchi-Costanza Lazzeri 7-5, 7-5, Vanessa Fratila-Camilla Fabbri 6-7, 6-4, 6-4, Elena Corsi-Clara Marzocchi 2-6, 6-2, 6-2. Doppi: Picchi-Fabbri b. Lazzeri-Corsi 6-4, 2-6, 10-3. Nel doppio di spareggio Picchi-Fabbri b. Corsi-Fratila 6-4, 6-1.

Davvero una bella soddisfazione per lo staff tecnico di Tennissimo composto da Michele Zignani, Federico Ceccarelli, Mattia Barducci e Fabrizio Abbondanza. Il grande tennis intanto torna al Tennis Ippodromo di Cesena.

Dopo i tornei del Circuito Itf Men’s Future e dopo le finali della serie A1, un altro grande appuntamento si presenta per gli appassionati romagnoli, il torneo nazionale Open maschile ‘Ida Rubini’ in programma al Club Ippodromo di Cesena fino al 6 luglio (montepremi 8.000 euro). Gli iscritti sono 90: i ‘big’ entreranno in gara nella parte finale del torneo che vede tra i protagonisti nell’ordine delle teste di serie il 2.1 riccionese Alessandro Pecci, gli altri 2.1 Alberto Bronzetti e Leonardo Primucci e i 2.2 Manuel Mazza (finalista a Cattolica), Filippo Mazzola e Daniel Bagnolini, tutti giocatori con classifica mondiale.

Si parte con il tabellone di 4° che vede, nell’ordine, le seguenti teste di serie: i 4.1 Davide Fagioli, Andrea Baricchi, Christian Giacalone e Davide Bernarbini. Il giudica di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.