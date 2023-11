Festa per minori, controllo delle documentazioni

Gli uffici del Comune stanno verificando le documentazioni relative alla festa per minorenni organizzata in un ristorante in via Mazzini nella zona Ponente, seguendo il format estivo già collaudato da alcuni anni in uno stabilimento balneare. Si tratta di party per giovani dai 14 ai 18 anni, con drink e bevande esclusivamente analcoliche, ma con l’offerta di musica suonata dal vivo da dj e vocalist.

I gestori del locale avevano stretto un accordo proprio con il titolare dello stabilimento balneare e due staff che animano l’evento, per proporre il format anche in inverno. Alcuni cittadini hanno telefonato per reclamare l’emissione di musica ad alto volume, così sono intervenute pattuglie dei carabinieri e della Polizia locale, oltre ai responsabili della Siae. E’ confermato che non ci sono problemi gravi da parte dei proprietari del locale, ma solo alcune documentazioni mancanti e violazioni dal punto di vista amministrativo, per le quali sarebbero previste delle sanzioni. Le verifiche riguardano l’autorizzazione a fare questo tipo di evento, le licenze, le concessioni ed i permessi, oltre al Piano di sicurezza e tutte le norme a cui i titolari dovevano ottemperare.

In questi ultimi giorni sono molti i locali pubblici che sono stati controllati, sempre per verificare il rispetto delle norme e delle autorizzazioni.

g.m.