Festa per Santa Eurosia. Musica, sport e giochi

Torna, nel campo sportivo a Castelvecchio di Savignano sul Rubicone, la Festa di Santa Eurosia, con la passione, l’entusiasmo, il divertimento e la forza dell’amicizia che l’hanno sempre contraddistinta, con il patrocinio del Comune di Savignano. Tre giorni che raccoglieranno tutta la grande parrocchia e non solo intorno alla festa patronale da venerdì 24 a domenica 26 maggio. Il comitato organizzatore è attivo già da alcuni mesi, ai quali nei giorni di festa si unirà un folto numero di volontari, senza l’aiuto dei quali la festa non si potrebbe fare. Approdata alla quattordicesima edizione, la Festa della Patrona nasce nell’antichità in un contesto tipicamente legato ai raccolti della terra, tant’è che viene festeggiata in due momenti ben precisi della stagione agricola, ovvero in maggio per propiziare abbondanti raccolti e in ottobre come ringraziamento. Dicono gli organizzatori: "Il 2024 sarà l’anno della piena ripartenza dopo il Covid e l’alluvione dell’anno scorso anche se noi non siamo stati colpiti. Quest’anno si torna alle vecchie feste e avremo oltre cento volontari".

Il programma. Venerdì 24 alle 21,15 il gruppo "Roxy Bar" tribute band Vasco Rossi con il concerto "10 anni con i Roxy Bar". Sabato 25 alle 9,30 "Motoraduno dell’acqua santa" con ritrovo sul piazzale della chiesa di Castelvecchio nel parcheggio San Pio da Pietrelcina. Iscrizione a 10 euro compreso il buono pasto; benedizione e poi partenza verso Ponte Uso e ritorno a Castelvecchio alle 12,30; alle 16 Nutella party; dalle 17 alle 23 area mercatini e artigianato; alle 18 Demo di ginnastica, dinamica militare; alle 21,30 Margo’ ‘80 in concerto con musica anni ‘70-‘80. Domenica 26 dalle 10 alle 17,30 Board Game Family giochi da tavolo per tutti, famiglie e ragazzi, organizzato dalla associazione Amarboard Romagna; dalle 17 alle 23 mercatini e artigianato; alle 19 in concerto "Ctm Academy" scuola di canto, teatro e musica di Gatteo. Alle 21.15 serata Country Cadillac Ranch in concerto e la scuola di ballo Country Free to Dance. Le serate saranno presentate da Andrea Sarti. Ogni giorno area giochi dalle 17 alle 22; stand gastronomici con ristorante venerdì sera dalle 19 alle 23 e domenica dalle 12 alle 14. Pesca di solidarietà venerdì dalle 19 alle 23 e sabato e domenica dalle 9.30 alle 23. L’area bimbi 0-8 e ragazzi 9-16: tutti i giorni dalle 14.30 alle 23 presente l’associazione "Nonno Banter 57" con i giochi di una volta. Ingresso sempre gratuito anche per i concerti con libero accesso a tutti.

Ermanno Pasolini