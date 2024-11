Splende il sole sulla festa del pesce di Cesenatico: stagione chiude con pienone

Cesenatico, 1 novembre 2024 – Il ponte di Ognissanti chiude la stagione turistica in riviera. Come accade da qualche anno a questa parte, a Cesenatico molti operatori sono aperti sino a questa ricorrenza e rimandano a domenica prossima la chiusura della bella stagione, che di fatto si allunga grazie alla grande sagra ‘Il Pesce fa festa’.

Le strutture ricettive aperte, fra alberghi, residence, B&B e affittacamere, sono 85, delle quali 60 aperte tutto l’anno e 25 stagionali che aprono appositamente per la festa dedicata ai buongustai. Metà degli alberghi aperti sono nella zona di Cesenatico centro Levante, una decina a Ponente e la restante parte a Valverde e Villamarina.

Le richieste di informazioni e le prenotazioni ci sono, come confermano gli albergatori ed il personale dell’Ufficio Iat al Palazzo del turismo “Primo Grassi” di viale Roma, dove i telefoni continuano a squillare da dieci giorni; molti operatori lavoreranno in pieno ed è con loro che ci siamo confrontati per avere il polso dell’andamento turistico.

Manuel Vernocchi al quattro stelle Hotel Miramare ed al tre stelle New Bristol, conferma questa tendenza: “Al Miramare lavoriamo in pieno con richieste per 3-4 giorni. Abbiamo invece ancora disponibilità al New Bristol, soprattutto perché c’è la tendenza a prenotare all’ultimo momento, quindi i turisti chiamano, ma per fissare aspettano un po’ e alcuni clienti arrivano senza prenotare. In questo periodo ospitiamo clienti provenienti soprattutto dalle città dell’Emilia, dalla Lombardia e dal Veneto, con qualche presenza dalla Toscana. Siamo soddisfatti per il fatto che ospitiamo tante famiglie e coppie, che avevano già in precedenza prenotato sempre per “Il pesce fa festa” e stanno tornando, optando per il pernottamento e colazione o per la mezza pensione. Alla fine saremo sold out in entrambi gli alberghi”.

Anche quest’anno a Cesenatico è molto forte anche il turismo all’aria aperta e sono 700 sinora le famiglie di turisti del centro e nord Italia che hanno scelto di trascorrere il lungo ponte al Cesenatico Camping Village, dove ci sono 200 piazzole per camper e caravan e 100 case mobili e bungalow prenotati, oltre a 400 famiglie di stagionali fissi. Il titolare Terzo Martinetti è soddisfatto: “Questa ricorrenza è molto sentita e ci sono tante aspettative, specie in virtù del fatto che la cucina marinara e “Il pesce fa festa” sono dei punti forti di Cesenatico ed i nostri pacchetti sono piaciuti. Per tutti i clienti mettiamo a disposizione una navetta di giorno e di sera, per collegare il campeggio con il centro città, in modo da evitare ai turisti di dover prendere l’auto; inoltre offriamo gratuitamente l’uso delle biciclette. Questa sagra è un appuntamento fisso per tantissime famiglie e comitive provenienti dalla Pianura Padana, centro e nord Italia”.

Appare molto soddisfatto Alberto Barocci, titolare de “Le Stanze di Leonardo” sul porto canale: “Noi abbiamo da tempo esaurito tutti i posti letto disponibili con turisti italiani, ai quali offriamo la proposta di camera e caffè, le stanze attrezzate con una dispensa di tè, tisane, caffè, biscotti, cioccolata e marmellate, ed il frigobar con le bevande, succhi e altri prodotti artigianali; sono vacanzieri che vivono il clima della festa, frequentano gli stand e i locali del centro di Cesenatico e del lungomare, soggiornando nel cuore del borgo marinaro”. Sono molti i ristoranti che, pur non essendo all’interno degli stand della sagra, propongono anch’essi piatti dedicati alla kermesse, fra questi ci sono la stragrande maggioranza dei locali caratteristici sul porto canale, ma anche ristoranti sul lungomare e in altre zone del centro, che approfittano per l’ultima volta della possibilità di ospitare i buongustai anche all’aperto.