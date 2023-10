"Festa pesce, stand installati troppo presto"

Stand stand della "Festa del pesce" dal 31 ottobre al 5 novembre, installati troppo presto. Lista Buda, Fdi e Lega criticano il Comune: "Non è giusto che i cittadini di Cesenatico debbano sopportare divieti di parcheggio e transito tanti giorni prima. E le attività subiscono il mancato lavoro in questi giorni. Altra situazione di impedimento è la chiusura di via Saffi dal 1° al 5 novembre fino a via Caporali, che è diventata per chi arriva da Ponente l’unico collegamento per andare in centro".