"Festa prima delle risposte sul disastro"

"Enzo Lattuca spara fango sul governo e sull’opportunità data ai maturandi delle aree alluvionate di sostenere all’esame la sola prova orale, mentre organizza una festa all’Ippodromo per i volontari. Fa di tutto, insomma, per distogliere l’attenzione dalle responsabilità dell’amministrazione comunale nella gestione del territorio in fase pre-alluvione e delle disfunzioni accadute nei giorni dell’esondazione del Savio". Parte così l’attacco dei consiglieri comunale della Lega nei confronti del sindaco. "Alla festa dell’Ippodromo sembra abbia affermato che l’alluvione avrebbe colpito in modo ‘violento e repentino’. Ma quando mai? Ad allarme generale lanciato, già in fase di allerta arancione l’amministrazione comunale avrebbe dovuto mettere in atto azioni di prevenzione che avrebbero potuto mitigare gli effetti devastanti dell’esondazione e dei conseguenti rigurgiti fognari che hanno allagato garage e cantine. Ma di queste azioni di prevenzione non si ha notizia. I cesenati sono stati ‘grandi’, come afferma Lattuca nell’evidente tentativo strumentale di conquistarne la benevolenza? In gran parte certamente sì, ma forse al sindaco sfugge che non è ancora l’ora delle lusinghe e dei festeggiamenti. Ci sono ancora troppe persone e famiglie in sofferenza e troppi interrogativi inevasi. Ma sappiamo già che la Giunta farà di tutto per non fornire risposte chiare e esaurienti. Ne sono prova la cancellazione delle sedute dei Capigruppo in Consiglio comunale, dopo la pallida performance e i silenzi del vicesindaco Christian Castorri a quella del 30 maggio, e il giro di riunioni organizzate dalla Giunta in alcuni quartieri da cui diffondere la narrazione autoassolutoria imbastita dal ‘minculpop’ comunale. Ma non tutti i cesenati hanno portato il cervello all’ammasso".