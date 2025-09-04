Festa Solidale degli Avventisti. Aperta a tutti per ‘Quelli di sempre’

"La fede è l’incontro col divino ma va vissuta nel concreto non nella chiusura in un proprio guscio". E’ su questo adagio che Roberto Innò pastore della Chiesa Avventista di Cesena annuncia la ventiquattresima Festa Solidale. Una ricorrenza annuale animata da un centinaio di volontari, coordinati da Giovanni Benini, che valorizza ad ogni edizione un’associazione di volontariato del territorio. Quest’anno - la festa si dispiega tra domani e domenica 7 settembre come sempre intorno alla chiesa avventista di via Gadda a Case Finali - la scelta è caduta sull’associazione "Quelli di sempre". Si tratta di organismo solidale fondato da genitori con figli affetti da disabilità mentale di vario grado che raccoglie attualmente una quarantina di giovani e adolescenti.

Lo scopo, come spiega con passione Marzia Boni, bancaria ed ex giocatrice di basket, tesoriera dell’Associazione e madre di Laura, è quello di organizzare occasioni di socializzazione per i ragazzi con abilità diverse che, superata la fase scolastica, rischiano di restare estranei ad ogni frequentazione sociale e formativa. Alle loro attività, che vanno dal mosaico, alla musica, all’animazione, al teatro, alla danza, andrà il ricavato di quest’anno. Una cifra che, solitamente, si attesta intorno ai 6 mila euro. Linfa vitale per un organismo che punta in parte anche sull’autofinanziamento. L’associazione ha una sede, in comodato d’uso, presso il palazzo dei conti Fabbri in viale Mazzoni.

La Festa Solidale ha anche un programma intenso, tra riflessioni spirituali ma soprattutto tanta musica ogni sera dalle 20,30. Tutti i pomeriggi alle 18,30 ci sono attività per i bambini con la collaborazione della Croce Rossa. Poi attività di bar e possibilità di cenare con polenta (degli Alpini sezione di Cesena), tagliatelle e bomboloni caldi. Ai tavoli anche i ragazzi del gruppo GRD (Genitori Ragazzi Down) che fungeranno da camerieri. Tra la moltitudine dei volontari che danno vigore alla festa ci sono anche tanti giovani che, come evidenzia Giovanni Benini "fanno un’esperienza di servizio e al contempo si allenano alle relazioni". La Festa non è riservata agli Avventisti ma si apre alla città che, con la sua partecipazione rende più consistente il contributo che Adra (l’organismo avventista che tiene le fila della Festa) verserà all’associazione "Quelli di sempre". Nelle 23 edizioni passata il contributo è andata, tra gli altri, ai malati di alzheimer, agli alluvionati, ai bambini ucraini, all’associazione contro la violenza di genere. Ogni anno cogliendo nel segno di un’esigenza evidenziata anche dall’attualità.