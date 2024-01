Festa triste per il compleanno di Cristina: "Oggi avrebbe 53 anni, voglio la verità"

Cristina Golinucci è svanita nel nulla 31 anni fa ma sua madre Marisa Degli Angeli continua a combattere. Ieri mattina al ’Giardino per Cristina’, nella frazione di Ronta, comune di Cesena, dov’è collocata la panchina rossa in memoria della ragazza scomparsa, un centinaio di persone si sono ritrovate per ricordare il compleanno di Cristina, che ieri avrebbe compiuto 53 anni. A fianco di Marisa (nella foto) c’era l’avvocato Iannuccelli. "Il mio legale vuole la verità e mi dà la forza per andare avanti – ha detto Marisa – e io non posso che seguirla. Non è facile per me essere qui, oggi, ad ascoltare un racconto che sento ormai da 31 anni". Le indagini sulla scomparsa di Cristina sono state aperte nove volte e nel dicembre scorso, dopo la richiesta di archiviazione da parte della procura, il giudice ha concesso un’ultima proroga di tre mesi.